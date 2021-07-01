Rusya, üçüncü doz aşılama programına başlıyor

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin üç gündür en yüksek sayıları gördüğü Rusya'da üçüncü doz aşılama programı başlıyor.
Rusya Sağlık Bakanlığı, 1 Temmuz’dan itibaren üçüncü doz aşılama programının başladığını duyururken Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin de Moskova’daki sağlık merkezlerinde üçüncü dozlara erişimin açıldığını söyledi.
Rusya sağlık yetkilileri, iki doz aşıdan altı ay süre geçenlerin üçüncü doz aşı olabileceğini açıklamıştı.
Sobyanin, üçüncü dozların Rusya’da onaylı olan dört aşıyla gerçekleşeceğini söyledi.
Rusya’da Koronavirüs vakalarının artışı ülkede aşılama programının yavaş ilerlemesiyle bağdaştırılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de vatandaşları aşıya çağırmıştı.
Rusya’da günlük Koronavirüs vakaları son haftalarda 20 bin seviyesine çıktı.