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Dünya

RUSYA UÇAĞINDAKİ PATLAMADA ÖLÜ SAYISI 3 MOSKOVA (A.A)

01 Ocak 2011 20:03

-RUSYA UÇAĞINDAKİ PATLAMADA ÖLÜ SAYISI 3 MOSKOVA (A.A) - 01.01.2011 - Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Surgut kentinde, kalkış için pistte ilerlemekte olan yolcu uçağındaki yangın ve sonrasındaki patlamada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Acil servis sözcüsü Vadim Grebennikov, TU-154 tipi uçağın motorlarından birinde çıkan yangının ardından meydana gelen patlamada yaralananların sayısının 43 olduğunu belirterek,  yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğunu söyledi. Patlamadan önce yolcuların ve mürettebatın çoğunun uçaktan tahliye edildiği bildirilirken, daha önce 128 olarak açıklanan yolcu ve mürettebatın sayısı da 124 olarak düzeltildi.  

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