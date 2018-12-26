Rusya: Türkiye'yle yapılan Soçi mutabakatında ilerleme görüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'de Suriye ordusu ile silahlı grupları ayıran silahsızlandırılmış bir tampon bölge kurulmasına ilişkin Türkiye'yle yaptıkları Soçi mutabakatının hayata geçirilmesinde ilerleme olduğunu söyledi.

Zaharova mutabakata ilişkin şunları söyledi:

"17 Eylül'de imzalanan Rus-Türk memorandumunun maddelerinin yerine getirilmesinde ilerleme kaydediliyor. Bu memorandumun amacının, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki terörist varlığının nihai olarak sonlandırılması olduğunu hatırlatmak isterim."

Soçi'de imzalanan mutabakata göre, radikal terörist örgütlerin 15 Ekim'e kadar İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil.

Buna rağmen Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yapıyor.

Rus basınında, 'Rusya'nın Türkiye'yi sonsuza dek bekleyemeyeceği' biçimde yorumlar yer alsa da, Moskova Ankara'ya mutabakatın gerçekleştirilemeyişine dair bir suçlama yöneltmedi.