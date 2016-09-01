Rusya, Türkiye'ye öğrenci gönderme yasağını kaldırdı

Rus öğrencilerin eğitim için Türkiye'ye gelmesine yönelik yasağın kaldırıldığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre Rusya Eğitim Bakanlığı'nın uluslararası departmanının direktörü Nikolay Toyvonen "Bir süredir öğrencilerimizin Türkiye'ye gitmesine yönelik bazı sınırlamalar vardı. Bunun nedeni onların güvenliğini garanti edemiyor olmamamızdı. Fakat artık turistler için charter uçuşlara izin verildi. O nedenle artık (eğitim için) böyle bir sınırlama da yok" dedi.

Rus öğrencilerin eğitim için Türkiye'ye gitmesine yönelik sınırlama kararı Rus uçağınının düşürülmesinin ardından gelmişti.