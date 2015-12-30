Rusya: Türkiye'ye giden IŞİD tankerlerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye giden IŞİD'e ait petrol tankerlerinin Rus savaş uçakları tarafından vurulduğu açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının Türkiye'ye kaçak petrol götüren 20 petrol tankerinin Suriye'nin İdlib kentinde imha edildiği belirtildi. Konaşenkov ayrıca, Deyr ez Zor ve Halep'te teröristlerin kontrolünde olan altı petrol rafinerisinin de hava saldırılarında imha edildiğini aktardı.

Rus savaş uçaklarının Suriye'de son iki gün içinde 121 sorti gerçekleştirip 424 terörist hedefi vurduğunu da paylaşan Konaşenkov, hava saldırılarının gerçekleştiği bölgeleri de şöyle sıraladı: Halep, İdlib, Lazkiye, Hama, Humus, Şam, Dera, Rakka ve Deyr ez Zor.

Muhaliflerden alınan istihbarat doğrultusunda silah deposu vuruldu

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Zerba bölgesinde El Nusra'ya ait büyük bir silah deposunu da imha ettiğini belirten Konaşenkov, silah deposunun koordinatlarını İdlib'de faaliyet gösteren 'vatansever' bir muhalif gruptan aldığını söyledi. Konaşenkov bu saldırıda El Nusra'nın ele geçirdiği bir OSA uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini de ekledi.

​Rus jetlerinin Humus'ta ise IŞİD'e ait bir üssün imha edildiği bilgisini veren Konaşenkov, bir Su-25 uçağının da Halep yakınlarında güçlendirilmiş bir sığınağı vurduğunu anlattı: "Bu saldırılar sonucunda bir silah deposu, beş arazi aracı, dört kamyon ve bir tank imha edildi."