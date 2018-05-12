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Ekonomi

Rusya: Türkiye'ye et ihracatı yakın zamanda başlayabilir

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: İthalat düşük seviyelerde olur

12 Mayıs 2018 05:02

Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Cambulat Hatuov, Rusya'dan Türkiye'ye et ihracatının yakın zamanda başlayabileceğini söyledi.

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen bir tarım forumunda Sputnik'e demeç veren Hatuov, Rusya'dan Türkiye'ye et ihracatına ilişkin görüşmelerin başarılı geçtiğini söyledi.

Hatuov, "Görüşmeler olumlu geçiyor. Süreç devam ediyor ve ihracatın yakın zamanda başlayacağını düşünüyorum" dedi.

“İthalat düşük seviyelerde olur”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Rusya'dan kırmızı et, süt ve deniz ürünleri ithalatına ilişkin "Türkiye'nin çok büyük et ihtiyacından değil de genelde siyasi olarak ihracat yaptığınız ülkelerden ithalat da yapmak zorunda olduğunuz için bazı kalemlerde ister istemez böyle şeyler gündeme gelebiliyor. İthal edilecek bile olsa büyük seviyelerde değil küçük seviyelerde olur" demişti.

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, mart ortasındaki açıklamasında, Rus şirketlerinin ürettiği kırmızı et, süt ve deniz ürünlerinin Türkiye'ye ihracatının en yakın zamanda başlamasını beklediklerini belirtmişti.

 

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