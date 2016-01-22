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Rusya: Türkiye'nin uçağımızı düşürdüğü iddiası yalan

Konaşenkov: Suriye'de terör altyapılarını yok etme görevini yerine getiren tüm uçaklarımız hava üslerine sorunsuz geri döndüler

22 Ocak 2016 22:07

 Rusya Savunma Bakanlığı Resmi Temsilcisi İgor Konaşenkov, Türkiye'nin Suriye sınırında Rus savaş uçağını vurduğuna dair haberleri yalanladı.

Konaşenkov konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Bu haberler kesinlikle yalan. Suriye'de terör altyapılarını yok etme görevini yerine getiren tüm uçaklarımız hava üslerine sorunsuz geri döndüler" dedi.

Konaşenkov, Savunma Bakanlığı tarafından "Hmeymim" havaalanında düzenlenen basın turunda 50'ye yakın yabancı gazetecinin bulunduğunu bu yüzden böyle bir olayı saklamanın mümkün olmadığının altını çizdi.

 

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