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Rusya, Türkiye'den ithal ettiği 20 ton domates ve 4 ton narı geri gönderdi

Rusya, 4 ton narda Akdeniz sineği ve 20 ton domateste Batı Çiçek Tripsi bulunduğu gerekçesiyle ülkeye girişine izin vermedi

18 Kasım 2015 12:38

Rusya, Türkiye’den ithal edilen 4 ton narda Akdeniz sineği (Ceratitis capitata Wied) ve 20 ton domateste Batı Çiçek Tripsi (Western Californian Flower tripsi) bulunduğu gerekçesiyle ülkeye girişine izin vermedi.

Cihan Haber Ajansı’na (Cihan) konuşan Rusya Tarım Kontrol Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Danışmanı Aleksey Alekseyenko, Türkiye’den Tuapse limanına getirilen 4 ton nar ve 20 ton domatesi kontrol ettiklerini, sağlıksız oldukları gerekçesi ile girişine izin vermediklerini belirtti.
 

Bunlar tehlikeli haşaratlar

 

Alekseyenko, “Laboratuvar ortamında yapılan incelemelerde narda Akdeniz sineği, domateste ise batı çiçek tripsi sineği tespit edildi. Bunlar tehlikeli haşaratlar. Bu nedenle 4 ton nar ve 20 ton domatesin Türkiye'ye geri gönderilmesine karar verdik.” dedi.

Alekseyenko, ekim ayında da benzer gerekçeyle yaklaşık 40 ton narı benzer gerekçeyle Türkiye’ye iade ettiklerini hatırlattı.

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