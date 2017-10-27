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Ekonomi

Rusya, Türkiye'den domates ithalatını onayladı

Türkiye'den domates ithalatına 1 Kasım'dan itibaren başlanacağı belirtildi

27 Ekim 2017 17:20

Rusya, 1 Kasım'dan itibaren Türkiye'den Rusya Tarım Bakanlığı'nın belirlediği miktarlarda domates ithal edilmesini onayladı.

Yayınlanan kararnameye göre Rus hükümeti, 1 Ocak 2016'da yasaklanan Türk domatesi ithalatının 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlamasını onayladı. Kararnamede, "1 Ocak 2016 tarihli Rusya'ya Türkiye menşeli tarım ürünlerinin, hammaddelerin ve gıda maddelerinin girişini yasaklayan listede yapılan değişiklikle, Türkiye'den Rusya Tarım Bakanlığı'nın izin verdiği miktarlarda taze veya dondurulmuş domates ithalatına ilişkin yasak kaldırılmıştır" dendi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, 4 şirketten domates ithal etmeyi planladıklarını açıklamıştı. Rusya'nın domates ithalatını yalnızca 4 firmadan yapacak olmasına karşı olduklarını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu konuda siyasi baskı olduğunu ifade etmişti.

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