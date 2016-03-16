Rusya, Türkiye'den biber ve nar alımını da durduruyor

Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra, ülke yarından itibaren Türkiye’den biber ve nar alımını durduracaklarını duyurdu.

Sputnik'in haberine göre Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, bu kararın nedeninin Türkiye'den Rusya'ya sistematik olarak sağlık koşullarına uygun olmayan ürünler gönderilmesi olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye'den biber ve nar alımının 'geçici olarak' durdurulduğu kaydedildi.

Daha önce Rosselhoznadzor yetkilileri, Türkiye'nin Rusya'ya sağlık koşullarına uygun olmayan ürünler göndermeye devam etmesi halinde bazı ürünlere karşı geçici sınırlamalar getirilebileceği konusunda uyarmıştı.

Rusya, Türkiye’den salatalık, portakal, çilek, armut, üzüm, elma, soğan ve domates alımını yasaklamıştı.