T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rusya, Türkiye ve İran'dan üçlü Suriye görüşmesi

Görüşmede Astana'da yapılması planlanan görüşmeler ele alındı

14 Ocak 2017 02:09

Moskova’da Rusya, Türkiye ve İran heyetleri arasında gerçekleşen üçlü görüşmede Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılması planlanan Suriye zirvesine hazırlık sürecinin ele alındığı belirtildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’daki üçlü görüşmeye Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Departmanı Başkanı Sergey Verşinin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın katıldığı ifade edildi.

Görüşmede, 23 Ocak’ta Astana’da yapılması planlanan Suriye zirvesine hazırlık sorunlarının ele alındığı belirtilen açıklamada, “Astana’da yapılacak forumun Suriye’de uzun vadeli ve istikrarlı ateşkes sağlama, BM listesine dahil edilen terörist gruplara karşı mücadeleyi sürdürme ve Suriye’de siyasi çözüm sürecine ivme kazandırma amacıyla yapıldığı yönünde ortak görüş dile getirildi” dendi.

ETİKETLER

suriyetürkiyerusyairanastanagörüşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24