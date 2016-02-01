Rusya: Türkiye, Suriye sınırında sivilleri vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus uçaklarının Suriye'de son bir hafta içinde 468 sorti gerçekleştirip 1.354 terörist hedefi vurduğunu belirterek, Türkiye'nin Suriye sınırında sivilleri hedef aldığını iddia etti. Konaşenkov düzenlediği basın toplantısında, TSK'nın Suriye'de sivillerin yaşadığı yerleşim bölgelerine ateş açtığına dair 'çürütülmesi mümkün olmayan' kanıtlara sahip olduklarını öne sürdü. Basın toplantısında bir video da gösteren Konaşenkov, bu görüntüleri 'vatansever' Suriyeli muhaliflerden aldıklarını söyledi.

'NATO, Pentagon

ve Türkiye'den açıklama bekliyoruz'

Sputnik'te yer alan habere göre, Konaşenkov Türk askerlerin Suriye'deki yerleşim bölgelerine ateş açtığı iddialarıyla ilgili NATO, Pentagon ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama beklediklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin bir Rus uçağının 29 Ocak'ta Türk hava sahasını ihlal ettiği iddialarına da gönderme yapan Konaşenkov, "Neler olduğunu anlamadan bizi katlanmak zorunda kalacağımız sonuçlar konusunda uyaranlar her şeyden önce Türk partnerlerinin kendilerini nasıl bir tuzağa düşürdüğünü düşünmeli" ifadelerini kullandı.

'Türkiye hiçbir kanıt sunmadı'

Nesnel kontroller neticesinde 29 Ocak'ta hiçbir Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal etmediği sonucuna vardıklarını da öne süren Konaşenkov, Türkiye'nin de ihlal iddialarını kanıtlayacak elle tutulur hiçbir kanıt sunamadığını iddia etti.

Rus yetkili ayrıca, son bir hafta içinde Halep, Lazkiye, Hama, Humus, Şam, Rakka, Dera ve Deyr ez-Zor'da 'teröristlerin kontrolünde olan alanlara hava saldırıları düzenlediklerini' söyledi.

​'23 terör hedefini vurduk'

Tu-22M3 tipi uzun menzilli bir bombardıman uçağının Suriye ordusuna Deyr ez-Zor'daki operasyonlarında destek verdiğini söyleyen Konaşenkov, "Deyr ez-Zor'da, kente Rusya'dan uçan Tu-22M3 bombardıman uçağı ve Hmeymim üssündeki uçaklarımız tarafından düzenlenen hava saldırılarında 23 büyük terör hedefi yok edildi" dedi.

Rusya'nın IŞİD tarafından ablukaya alınan Deyr ez-Zor'a ocak ayında 200 ton erzak ve ilaç gönderdiği ifade eden Konaşenkov, bu insani yardımların ihtiyaç sahiplerine Suriye uçakları tarafından ulaştırıldığını söyledi.

Konaşenkov, Rus savaş uçaklarının Şam yakınlarında Ceyş'ül İslam'ın (İslam Ordusu) elindeki bir yakıt deposunu imha ettiğini ve Rakka'da da IŞİD'e ait küçük bir petrol rafinerisini yok ettiğini de aktardı.