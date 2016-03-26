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Dünya

Rusya: Türkiye ile yaşanan gerginlik geçici

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Moskova ziyareti sırasında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ele alınmadığını belirtildi

26 Mart 2016 00:21

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye sınırında Rus uçağının düşürülmesinden itibaren iki ülkenin gerilen ilişkilerine dair Rusya ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğin geçici olduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Radio Svoboda'nın yayınına katılan Zaharova, "Moskova ve Ankara arasındaki gerginlik geçici mi?" sorusuna, "Elbette" diye yanıt verdi. Öte yandan Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Moskova ziyareti sırasında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ele alınmadığını belirtti.
 

“Suriye’deki savaşa müdahil olmadık”
 

Zaharova, Rusya'nın Suriye'deki operasyonları hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de teröristlere karşı saldırılar düzenlediğini kaydeden Zaharova, Rusya'nın ülkedeki savaşa hiçbir şekilde müdahil olmadığı söyledi.

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