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Dünya

Rusya: Türkiye ile varılan anlaşma İdlib'de sivillerin hayatını koruyacak

Suriye'de düşürülen savaş uçağı konusunda açıklama yapan Rusya Dışişleri Sözcüsü İsrail uçaklarının Suriye füzelerinden korunmak için Rus uçağının arkasına saklandığını ileri sürdü

20 Eylül 2018 22:02

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik Soçi Mutabakatı'nın bölgede sivillerin hayatını koruyacağını" savundu.

Zaharova, St.Petersburg’da düzenlediği haftalık basın toplantısında,  gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de görüşmesinin ardından imzalanan İdlib’de ateşkesin  korunmasına yönelik mutabakat hakkında  Zaharova, “Rusya ve Türkiye arasında  varılan anlaşma sivillerin hayatını koruyacak.” ifadesini kullandı.

Zaharova, bu mutabakatın sadece İdlib’deki ılımlı muhaliflerin ve  teröristlerin çekilmesini değil, aynı zamanda Suriye’de provokatörlere karşı da  güçlü bir etkiye sahip olacağını umduklarını vurguladı.

Suriye’de düşürülen Rus İl-20 uçağı konusunda kısa bir süre sonra yeni  verilerin açıklanacağı bilgisini paylaşan Zaharova, bunların İsrail’in bu olaya  karışmasıyla ilgili soruların cevabını tam olarak vereceğini kaydetti.

İsrailli pilotların profesyonel davranmadığını belirten Zaharova,  İsrail uçaklarının Suriye füzelerinden korunmak için Rus uçağının arkasına  saklandığını ifade etti.

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