Rusya: Türkiye ile Suriye'de tansiyonun düşürülmesi için anlaşmaya varıldı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da yapılan görüşmelerde Suriye'de tansiyonun düşürülmesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesinde nasıl istikrarın sağlanacağının görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada,, "İki taraf da teröristlerle savaşmaya devam ederken sahada tansiyonu düşürmeyi hedefledikleri konusunda mutabık kaldı" ifadeleri yer aldı.

Türkiye, Perşembe günü İdlib'de yapılan bir saldırı sonucunda 33 şehit vermişti.