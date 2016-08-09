T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rusya: Türkiye için doğalgazda indirim gündemde değil

“Türk Akımı’nın ilk birinci kolu 2019 yılının ikinci yarısına kadar tamamlanabilir”

09 Ağustos 2016 21:37

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye'ye doğalgaz fiyatında indirim yapılmasının gündemde bulunmadığını söyledi.

Sputnik’in haberine göre Gazprom'un Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi için Türkiye ile müzakerelere başladığını belirten Novak, bu proje karşılığında doğalgaz fiyatında indirim yapılmasının gündemde olmadığını ifade etti.

Rusya'nın bugün itibarıyla Türk Akımı'nın inşasına devam etme konusunda çalışmalara başlayacağını kaydeden Novak, "Türk Akımı'nın birinci kolu  2019 yılının ikinci yarısına kadar tamamlanabilir" dedi

Hattın ikinci kolunun inşası için AB'den garanti alınması gerektiğini vurgulayan Rus bakan, "Eğer AB'den garanti alınmazsa, sadece tek bir kolun inşası söz konusu olabilir" diye konuştu.

Hattın ikinci kolunun inşası için AB'den garanti alınması gerektiğini vurgulayan Rus bakan, "Eğer AB'den garanti alınmazsa, sadece tek bir kolun inşası söz konusu olabilir" diye konuştu.

 

ETİKETLER

rusyatürkiyedoğalgazindirimerdoğanputin

İlgili Haberler

Erdoğan: Türkiye-Rusya ilişkilerinin geçmişe göre çok daha güçlendiğini düşünüyoruz

İki lider, uçak krizinin yaşandığı Kasım 2015'ten bu yana ilk kez bir araya geldi

Putin: Kriz öncesine dönmek zaman alacak, Türk dostlarımıza zorlukları atlatabileceğimizi söyledik

"Suriye krizinin çözümü konusunda Türkiye ile fikir ayrılıklarımızın herkes farkında"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24