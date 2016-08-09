Rusya: Türkiye için doğalgazda indirim gündemde değil

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye'ye doğalgaz fiyatında indirim yapılmasının gündemde bulunmadığını söyledi.

Sputnik’in haberine göre Gazprom'un Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi için Türkiye ile müzakerelere başladığını belirten Novak, bu proje karşılığında doğalgaz fiyatında indirim yapılmasının gündemde olmadığını ifade etti.

Rusya'nın bugün itibarıyla Türk Akımı'nın inşasına devam etme konusunda çalışmalara başlayacağını kaydeden Novak, "Türk Akımı'nın birinci kolu 2019 yılının ikinci yarısına kadar tamamlanabilir" dedi

Hattın ikinci kolunun inşası için AB'den garanti alınması gerektiğini vurgulayan Rus bakan, "Eğer AB'den garanti alınmazsa, sadece tek bir kolun inşası söz konusu olabilir" diye konuştu.

Hattın ikinci kolunun inşası için AB'den garanti alınması gerektiğini vurgulayan Rus bakan, "Eğer AB'den garanti alınmazsa, sadece tek bir kolun inşası söz konusu olabilir" diye konuştu.