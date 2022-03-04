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Ekonomi

Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artırma kararı aldı

Rusya Gıda Kurumu, ithalat kısıtlamaların kaldıracağını duyurdu

04 Mart 2022 22:22

Rusya Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor), içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağını açıkladı.

Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada, "İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor.

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