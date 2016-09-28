Rusya: Türkiye, Bab ve Rakka operasyonları için izin almalı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, EL Bab ve Rakka operasyonlarını da kapsayacak olan Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin olarak, “Uluslararası hukuk gereği, bu tür operasyonlar, BM Güvenlik Konseyi kararları ile veya operasyonun yapılacağı ülkenin yönetimi tarafından onaylanmalıdır. Bu gereklilik yerine getirilmemiştir” dedi.

Rusya ve ABD ölcülüğünde Suriye’de ilan edilen ateşkesin sona ermesine neden olan BM insani yardım konvoyunun vurulması ile ilgili yeni bir iddia gündeme getirdi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Amerika’nın saldırı ile ilgili Rusya’yı sorumlu tutmasına karşın Büyükelçi Karlov, “İstihbarat verilerimiz gösteriyor ki, o saatlerde o bölge üzerinde uluslararası koalisyona ait, insansız hava araca bulunuyordu. Radar kayıtlarımız var. İncirlik Üssü’nden kalkmıştır. Bu predatör hem hedefleme yapabiliyor, hem de havadan bomba ve roket atabiliyor. İlk aldığımız görüntülerde görüyoruz ki bu tür insansız hava araçlarının kullandığı silahların kalıntıları bulunmaktadır. Sonra da bu görüntüler silinmiştir” dedi.

Atılım Üniversitesi’nin yeni eğitim öğretim yılının ilk dersini Rusya’nın ankara Büyükelçisi Andrey Karlov verdi. “Rusya Federasyonu Türkiye: Yeni Dönemde Yeni Birliktelik” konulu derste Karlov, gazetecilerin, öğrencilerin ve akademisyenlerin sorularını da yanıtladı. Karlov’un verdiği mesajlar özetle şöyle:

"Keşke ABD toprak bütünlüğü için hareket etseydi"

"Suriye konusunda iki ülkeyi bir araya getiren en önemli husus, Suriye için sadece siyasi çözüm olabileceğinden hareket ediyoruz. Hem Moskova, hem Ankara Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır. Suriye’nin birkaç parçaya bölünmesi en büyük jeopolitik trajedilerden biri olacaktır. Bu halde bölgede uzun yıllar boyunca istikrar olmayacaktır. İşte bunun için biz Rusya olarak tek devlet olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ifade ediyoruz. Rusya’nın yaklaşımı, Suriye devlet yapısının korunması ve bu ülkede siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini savunuyor. Keşke ABD de bu yaklaşım uyarınca hareket etseydi, bizim bu sonuçları elde etmemiz daha kolay olurdu.

"Türk ürünlerinin standardı düşük"

"7 ay içinde Rus tarımını geliştirdik: (Yaş meyve sebze ihracatı) Tarım ürünlerini ticareti alanında eski seviyeye ulaşmak çok zor olur. Özellikle Rusya olarak bu 7 ay dönemi içerisinde Rusya’nın tarım sektörünün geliştirilmesine büyük yatırım yapmıştık. Artık daha önce Türkiye’den satın aldığımız yaş meyve sebze ürünlerinin bir kısmı Rusya’da üretilmektedir. Bunun yanında Azerbaycan, İran, İsrail ve diğer Arap ülkelerinden yaş meyve sebze ihracatına başladık ve sözleşme imzaladık bu ülkelerle. Dolayısıyla bu sözleşme şartlarını yerine getireceğiz. Kalitesizlikten: Türkiye’den alımı yasaklanan bazı yaş meyve sebze kalemleri, yaptırımdan dolayı değil, kalitesi standartlara uygun olmadığından yasaklandı. Türkiye tarım üreticilerinin bu standartlara uymasından sonra biz onlara Rus pazarına hoş geldiniz diyeceğiz.

"Kim durduracaktı?"

"Suriye meşru hükümeti ile temas etmeden krizin çözülmesi mümkün olmayacaktır. Aslında Suriye’de teröristlerle en ciddi mücadele veren kim? Suriye ordusu. Bir saniye düşünelim, Suriye ordusu olmasaydı teröristlerin ilerlemesini kim durduracaktı? İletişim içinde olmadığımız gruplar terörist gruplardır.

"Anlıyoruz, ama...: (Cerablus harekatı ve El Bab operasyonu) Bu operasyonun başlatılmasının sebeplerini anlıyoruz. Özellikle son aylarda Türkiye’de gerçekleştirilen dehşet terör eylemlerinin icracıları Suriye’den gelmiştir. ‘Ama’sı var... Uluslararası hukuk gereği, bu tür operasyonlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile veya operasyonun yapılacağı ülkenin yönetimi tarafından onaylanmalıdır. Üzüntü ile söylemek isteriz ki bu gereklilik yerine getirilmemiştir. Uluslararası hukuka uyulması gerekir.

"Operasyonla ile ilgili bilgi verin"

"(Esad ordusu ile Türk ordusu karşı karşıya kalırsa Rusya’nın tutumu ne olur, sorusu üzerine) Türkiye’nin Suriye’de yapacağı operasyonlarının programının tamamını bize verecekseniz, biz de ilgili Rusya savunma bakanlığı makamlarıyla bunu onaylama süreci başlatabiliriz.

"BM konvoyunu Suriye de Rusya da vurmadı"

"(Halep’te BM’ye ait insani yardım konvoyunun vurulması) Rusya, konvoyun havadan mı karadan mı vurulduğunun araştırılması önerisinde bulundu. Fakat buna cevap olarak Rus veya Suriye uçakları sorumlu tutulmaya başlandı. Ama bu saldırı akşam saatlerinde yapılmıştır. Teknik sebeplerden dolayı Suriye uçakları bu saatlerde uçuş yapamamaktadır. Bizim uçaklarımız da kesin olarak bunu yapmamıştır.

"İncirlik’ten kalkan predatörün radar kayıtları var"

"Amerikalı yetkililer bizi sorumlu tuttuktan sonra Pentagon, ‘buna dair herhangi bir delil yoktur’ dedi. Bizim istihbarat verilerimiz gösteriyor ki, o saatlerde o bölge üzerinde uluslararası koalisyona ait, insansız hava araca bulunuyordu havada. Hatta radar kayıtlarımız var. Bu insansız hava aracı İncirlik Üssü’nden kalkmıştır. Bütün güzergahı kayıt altına alınmıştır. Bu predatör tipli insansız hava aracı hem hedefleme yapabiliyor, hem de havadan bomba ve roket atabiliyor. İnsani konvoyun imha edildiği bölgeden ilk aldığımız görüntülerde görüyoruz ki bu tür insansız hava araçlarının kullandığı silahların kalıntıları bulunmaktadır. Sonra da bu görüntüler silinmiştir. Kimseyi sorumlu tutmak istemiyoruz. Araştıracağız.

"Vizesiz seyahatte acele etmeyin"

"Vizesiz rejimin tekrar uygulanması için acele etmeyelim. Türkiye’de OHAL yürürlükte. Bu şartlarda uygun olmayabilir."

Medvedev’e telefon

Büyükelçi Karlov’un üniversitedeki konuşmasından kısa bir süre sonra, Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu’nda 18 Eylül’de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinden Birleşik Rusya Partisi’nin birinci çıkması ile ilgili tebriklerini iletmek için Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev’i aradı. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Medvedev, “Son dönemde ikili ilişkileri normalleştirme ve daha ilerletme konusunda karşılıklı olarak atılan adımların sürdürülmesine önem verdiklerini” vurguladı. İki başbakan, başta Suriye olmak üzere bölgesel konularda üst düzey siyasi temasları artırarak sürdürme konusunda anlaştı.