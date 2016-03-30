Rusya Türk ürünleri için yasak kapsamını genişletiyor

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi Başkanı Sergey Dankvert, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yasaklanan Türk tarım ürünleri ithalatının önümüzdeki bir ay içinde tüm ürünleri kapsayacak şekilde yasaklanabileceğini açıkladı. 'Kalitesiz ve karantina kapsamına' giriyor olması gerekçesiyle yasaklanan tarım ürünleri listesine son olarak nar ve biber eklenmişti. İki gün önce ise Türkiye’den ithal edilen 28 ton patlıcan karantinaya alınmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya’nın resmi RİA haber ajansına konuşan Dankvert, “Önceden Rusya’ya yapılan sevkıyatlarda kalitesiz ve karantina kapsamına giren ürünler bulduğumuzda Türk tarafına bilgi verdiğimizde heyetler geliyor ve görüşmeler yoluyla sorunları çözüyorduk. Ancak son denemde Türk tarafı bize sadece mektupla cevaplar vermeye başladı. Türkiye’den ithalatı yasak olmayan tarım ürünleri kalitesi ise bozulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bu gidişat karşısında biz de yasak listesine birkaç ürün daha ekleyerek tavrımızı ortaya koyduk. Türk yetkilileri yaptığımız çağrılara gereken önemi vermemesi durumunda bir ay içerisinde Türkiye’den tüm tarım ürünlerinin Rusya’ya girişine yasak koymayı düşünüyoruz. Pazar bizim. Gerisini Türk tarafı düşünsün” dedi.

Rusya, Türkiye’ye yönelik yeni yıldan bu yana ilan ettiği yaptırımlar çerçevesinde yasak tarım ürünleri listesine son olarak nar ve biberi eklemişti. İki gün önce ise Türkiye’den ithal edilen 28 ton patlıcan karantinaya alınmıştı. Patlıcana da yasak konması durumunda geriye bir tek limon kalacak.