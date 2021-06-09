Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Rus turistler temmuzda Türkiye’ye uçabilecek

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, Rusya ve Türkiye arasındaki uçuş seferlerinin önümüzdeki temmuz ayında yeniden açılabileceğini söyledi.

Barzıkin, bunun nedeninin Türk tatil beldelerinde Koronavirüs vakalarının sayısındaki azalma olduğunu vurguladı.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkanı Andrey İgnatyev ise 21 Haziran sonrasında Türkiye uçak seferlerinin açılıp açılmayacağına dair bilgi olmadığını ve Koronavirüs'le mücadele merkezinin bu yöndeki kararını beklediklerini söyledi.

"560 bin rezervasyon var"

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya’nın Türkiye’deki epidemiyolojik durumun kötüleşmesi nedeniyle bu ülkeye uçuşlarını geçici olarak durdurduğu 15 Nisan durumu itibarıyla yaklaşık 560 bin rezervasyon olduğu bilgisini veren İgnatyev, “Değerlendirmemize göre bunların yaklaşık yüzde 40’ı Rusya içi turlarına rezervasyon yaptırdı. Yine bizim değerlendirmemize göre bu kişilerin yüzde 60’ı ise Türkiye turlarını daha ileri tarihlere taşıdı ve Koronavirüs'le mücadele merkezinin kararını bekliyor” ifadelerini kullandı.