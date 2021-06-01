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Rusya Tur Operatörleri Birliği: Haziran’da 338 bin Rus turist, Türkiye'de tatil yapmayı planlıyordu

Rusya, Türkiye'ye olan uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurmuştu

01 Haziran 2021 12:36

Rusya Tur Operatörleri Birliği’ne (ATOR) göre, Haziran ayında 338 bin Rus turist Türkiye’de tatil yapmayı planlıyordu. 1-30 Haziran dönemi için 274 milyon Euro tutarında tur satın alınmıştı. 

Türkiye’ye uçuş yasağının uzatılmasının ardından ATOR’un yaptığı göre Haziran'da Türkiye’de tatil yapmayı planlayan 338 bin Rus turist vardı. Turistlerin satın aldığı, 1-30 Haziran dönemine denk gelen turların toplam değeri 274 milyon Euro’ydu.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre; Mayıs'taki Türkiye tatillerinin Haziran ayına ertelenmesini isteyen turistler de mevcuttu.

Rusya Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile 15 Nisan-1 Haziran döneminde uçuşları askıya almıştı. Yasak dün 21 Haziran’a kadar uzatılmıştı. Rusya'nın uçuş yasağı, siyasi olarak da yorumlanmıştı.

TIKLAYIN - Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını uzattı

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