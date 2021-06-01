Rusya Tur Operatörleri Birliği: Haziran’da 338 bin Rus turist, Türkiye'de tatil yapmayı planlıyordu

Türkiye’ye uçuş yasağının uzatılmasının ardından ATOR’un yaptığı göre Haziran'da Türkiye’de tatil yapmayı planlayan 338 bin Rus turist vardı. Turistlerin satın aldığı, 1-30 Haziran dönemine denk gelen turların toplam değeri 274 milyon Euro’ydu.
Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre; Mayıs'taki Türkiye tatillerinin Haziran ayına ertelenmesini isteyen turistler de mevcuttu.
Rusya Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile 15 Nisan-1 Haziran döneminde uçuşları askıya almıştı. Yasak dün 21 Haziran’a kadar uzatılmıştı. Rusya'nın uçuş yasağı, siyasi olarak da yorumlanmıştı.
TIKLAYIN - Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını uzattı