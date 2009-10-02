Rusya Tom Cruise' un kilisesine ceza ödeyecek

Rusya'da Tom Cruise'un kilisesi" olarak bilinen Scientology Kilisesi'nin faaliyetlerine izin verilmemesi karara, 20 bin avro ceza verildi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya'da Scientology Kilisesi'nin
faaliyetlerine izin verilmemesi kararını haksız buldu ve tazminat
ödemeye mahkum etti. Turkrus.com'un haberine göre, Strasburg'daki mahkeme, "bu kilisenin Rusya'da
uzun süreli geçmişi olmaması" gerekçe gösterilerek yasaklanmasını
protesto eden iki ayrı gruba 5'er bin avro tazminat ve 10 bin avro da
toplam mahkeme giderlerini ödeyecek.
Kilisenin Rusya'da 15 yıldan az bir süre faaliyet göstermesi
gerekçesiyle registrasyonunun reddedilmesi üzerine konu mahkemeye
taşınmıştı.
Kamuoyunda "Tom Cruise'un kilisesi" olarak bilinen
Scientology Kilisesi'nin Surgut ve Nijnekamsk temsiilcileri açtıkları
davayı kazandılar. 2007'de de Moskova grubu davayı kazanmıştı.