Rusya Tom Cruise' un kilisesine ceza ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya'da Scientology Kilisesi'nin faaliyetlerine izin verilmemesi kararını haksız buldu ve tazminat ödemeye mahkum etti. Turkrus.com'un haberine göre, Strasburg'daki mahkeme, "bu kilisenin Rusya'da uzun süreli geçmişi olmaması" gerekçe gösterilerek yasaklanmasını protesto eden iki ayrı gruba 5'er bin avro tazminat ve 10 bin avro da toplam mahkeme giderlerini ödeyecek.

Kilisenin Rusya'da 15 yıldan az bir süre faaliyet göstermesi gerekçesiyle registrasyonunun reddedilmesi üzerine konu mahkemeye taşınmıştı.

Kamuoyunda "Tom Cruise'un kilisesi" olarak bilinen Scientology Kilisesi'nin Surgut ve Nijnekamsk temsiilcileri açtıkları davayı kazandılar. 2007'de de Moskova grubu davayı kazanmıştı.