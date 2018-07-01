Rusya, tarihi penaltılarda yazdı; İspanya saf dışı kaldı!

2018 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile ev sahibi Rusya karşı karşıya gledi. İspanya, maçta erken öne geçse de Rusya, Dzyuba'nın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. 90 dakikası 1-1 sonuçlanan maç, uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında iki takım da dördüncü oyuncu değişiklik haklarını kullandı ve Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşandı. İki uzatma devresinde de gol olmadı ve maç penaltılara gitti. Rusya, penaltılarda çeyrek finale yükseldi.

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12. dakikada İspanya, Sergei Ignashevich'in kendi kalesine gönderdiği gol ile öne geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Marco Asensio ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Sergio Ramos kayarak vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak savunmada Sergei Ignashevich'den sekerek sağ üst köşeden filelerle buluştu.

40. dakika oynanırken Rusya, penaltı kazandı! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Aleksandr Samedov ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Artem Dzyuba kafa vuruşunu yaptı ancak top Gerard Pique'nin eline çarparak geri geldi. Pozisyon sonrasında hakem Björn Kuipers beyaz noktayı işaret etti. Pique bu pozisyon sonrasında sarı kart gördü. Penaltı vuruşunda topun başına Artem Dzyuba geçti ve hata yapmadı. Maçın ilk yarısında başka gol olmadı.

İspanya, ikinci yarıya hızlı başladı. 47. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Marco Asensio son çizgiye inerek ortasını alıpas sol çaprazına doğru gönderdi. Diego Costa'yı aşan topu Jordi Alba dizi ile tamamlamak istedi ancak sağ köşeye uzanan kaleci Igor Akinfeev meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

İspanya, 85. dakikada gole çok yaklaştı: Jordi Alba sol kanata topla buluştu ve pasını havadan penaltı noktasına doğru gönderdi. Iago Aspas gelen topu göğsü ile ceza yayına doğru çevirdi, bu noktada bulunan Andres Iniesta yerden sert vurdu ancak kaleci Igor Akinfeev güçlükle çıkardı.

Maçın 90 dakikalık diliminde başka gol olmadı ve mücadele uzatmaya gitti.

Uzatma dakikalarında Dünya Kupası tarihinde bir ilk daha yaşandı. Rusya uzatma dakikalarında 4. değişiklik hakkını kullandı ve Kuziaev'in yerine Erokhin oyuna dahil oldu. FIFA, Dünya Kupası'nda maçın uzatmaya gitmesi durumunda dördüncü oyuncu değişikliği yapılmasına izin veren kuralı getirmişti.

Mücadelenin ilk uzatma devresinde de iki takım da skoru değiştiremedi.

114. dakikada İspanya, kazanılan serbest vuruşta penaltı kararı bekledi ancak pozisyonu VAR uygulamasıyla izleyen hakem, devam kararı verdi.

Mücadelenin ikinci uzatma devresinde de gol olmadı ve maç seri penaltı atışlarına gitti.

İspanya'da Anres Iniesta, Gerard Pique ilk iki penaltı atışını kullandı ve hata yapmadı. Rusya'da Smolov ve Ignasevich de penaltı vuruşlarını gole çevirdi ve 3. penaltı atışında Koke kaçırıp Golovin gol atınca Rusya avantajı ele geçirdi. 4. penaltılarda Ramos ve Cheryshev de gol attı.

İSPANYA: 1 - RUSYA: 1 | (12' Ignashevich kendi kalesine | 41' Dzyuba pen.)

PENALTI ATIŞLARI: 3-4

İSPANYA: Iniesta attı | Pique attı | Koke kaçırdı | Ramos attı | Aspas kaçırdı

RUSYA: Smolov attı | Ignasevich attı | Golovin attı | Cheryshev attı |