Rusya: Taliban'ı silahlandırmıyoruz

Rusya, Afganistan'da gizlice Taliban'ı silahlandırdığı iddialarını reddetti.

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Perşembe günü Senato Silahlı Kuvvetler Komisyonu'nda Rusya'nın Taliban'la işbirliği artırdığını belirterek "silah da sağlıyor olabilirler" demişti.

Kremlin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, iddianın "tamamen asılsız" olduğunu söyledi.

Rusya daha önce Taliban'la sınırlı bir temas yürüttüğünü, amacının hareketi müzakere masasına çekmek olduğunu açıklamıştı.

Moskova, Taliban'ı terör örgütü olarak kabul ediyor. Rusya, 1990'lardaki iç savaş sırasında Kuzey İttifakı'nı desteklemişti.

Ancak 2015'te Moskova, Irak Şam İslam Devleti'yle (IŞİD) mücadelesinde Taliban'la çıkarlarının örtüştüğünü duyurdu.

Afganistan'daki NATO güçlerinin komutanı da bir ay önce Rusya'nın ABD'nin nüfuzunu azaltmak ve ittifakı yenilgiye uğratmak için Taliban'ı cesaretlendirdiğini savunmuştu.

Ancak Kabulov RIA Novosti ajansına açıklamasında "Bu iddalar tamamen düzmece ve Amerikan ordusu ve siyasetçilerinin Afganistan'daki başarısızlığını örtmeye yönelik. Bunun başka bir amacı olamaz" dedi.