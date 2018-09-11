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Dünya

Rusya Tahran zirvesi sonrası BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını istedi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Eylül (DHA) - Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, Rusya’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran Zirvesi sonrasında, BM Güvenlik Konseyi olağan

11 Eylül 2018 01:17

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Eylül (DHA) - Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, Rusya’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran Zirvesi sonrasında, BM Güvenlik Konseyi olağanüstü toplantısı talep ettiğini açıkladı.
Temsilcilik bu toplantısının 11 Eylül’de Moskova saatiyle 18:00’de gerçekleşebileceğini belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği\'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
\"Rusya-İran-Türkiye zirvesi sonucunda Rusya bazı Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından belirtilen çıkarlar dikkate alınarak BM Güvenlik Konseyi açık toplantısı talep etti. Bizim tavrımız teröristlerin büyük çoğunluğunun bulunduğu İdlib’deki durumun büyük dikkat çekmesine yönelik tavrımızla açıklanabilir. Suriye topraklarında teröristlerle mücadelenin  tamamen yok oluncaya dek devam etmesinin ve sivil halkın terör tehdidinden temizlenmesinin tüm dünyanın acil görevi olduğunu bir kez daha belirtiyoruz.\"

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