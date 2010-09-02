-RUSYA TAHIL İHRACATI YASAĞINI 2011'E KADAR UZATTI MOSKOVA (A.A) - 02.09.2010 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Rusya'nın tahıl ürünleri ihracatına yönelik getirdiği yasağı, gelecek yıl hasadın yapılacağı döneme kadar uzattı. Putin, Rus televizyonlarından yayınlanan açıklamasında, tahıl ürünleri ihracatına yönelik yasağın, sadece 2011 yılındaki ekinlerin toplanmasıyla ortaya çıkacak sonuca göre kalkabileceğini söyledi. Rusya'da haziran ayının ortalarından ağustos ayının ortasına kadar devam eden sıcak hava dalgası yüzünden çıkan yangın ve meydana gelen kuraklık yüzünden, buğday üretiminde ciddi bir düşüş yaşandı. 90-95 milyon ton civarında mahsul bekleyen Rusya'nın, bu yıl ancak 60-65 milyon ton ürün elde edeceği tahmin edilirken, Putin önlem olarak tahıl ürünleri ihracatını geçici olarak, 15 ağustostan itibaren yasaklamıştı. Rusya'nın yasağının ardından, dünya genelinde tahıl ürünleri fiyatlarında artış yaşanmıştı. Bu arada, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketinden önce hükümet ve yerel yönetimlerin temsilcilerine yaptığı konuşmada, tahıl ürünleri fiyatını artıran spekülatörlerin engellenmesi talimatı verdiği söyledi.