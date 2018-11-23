Rusya: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı soruşturmasını en kısa sürede tamamlamalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın, İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki soruşmayı en kısa sürede tamamlaması gerektiğini söyledi. Lavrov, Moskava'nın soruşturmaının sonucunu beklediğini ifade etti.

Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Kaşıkçı hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili "En kısa sürede tamamlanması gerekiyor. Suudi hükümetinin soruşturma yürüttüğünü, Türk hükümetiyle işbirliği yaptığını görüyoruz ve nihai kararın en kısa sürede açıklanmasını bekliyoruz" dedi.