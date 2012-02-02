T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Suriye'ye silah satışını durdurmuyor BEYRUT (A.A)

02 Şubat 2012 17:42

-Rusya Suriye'ye silah satışını durdurmuyor BEYRUT (A.A) - 02.02.2012 - Rusya'nın Suriye'ye silah satışını durdurmayacağı bildirildi. Rusya Savunma Bakanı Anatoly Antonov, Rusya'nın Şam yönetimine silah satmakla uluslararası yükümlülüklerini ihmal etmediğini ve bu nedenle Suriye'ye silah satışının durdurulmayacağını söyledi. Antonov, Rusya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Bugün itibarıyla silah teslimatlarımız üzerinde bir sınırlama yok. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirmek durumundayız ve yaptığımız da bu'' diye konuştu. Moskova yönetiminden yapılan açıklamalarda, Rusya'nın Suriye'ye silah satışı konusundaki tavrının, bu ülkeyle olan stratejik ve silah satışları da dahil olmak üzere savunma ilişkilerinin yanı sıra Rusya'nın ABD'nin hakimiyetindeki bir dünya düzenine karşı olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24