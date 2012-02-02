-Rusya Suriye'ye silah satışını durdurmuyor BEYRUT (A.A) - 02.02.2012 - Rusya'nın Suriye'ye silah satışını durdurmayacağı bildirildi. Rusya Savunma Bakanı Anatoly Antonov, Rusya'nın Şam yönetimine silah satmakla uluslararası yükümlülüklerini ihmal etmediğini ve bu nedenle Suriye'ye silah satışının durdurulmayacağını söyledi. Antonov, Rusya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Bugün itibarıyla silah teslimatlarımız üzerinde bir sınırlama yok. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirmek durumundayız ve yaptığımız da bu'' diye konuştu. Moskova yönetiminden yapılan açıklamalarda, Rusya'nın Suriye'ye silah satışı konusundaki tavrının, bu ülkeyle olan stratejik ve silah satışları da dahil olmak üzere savunma ilişkilerinin yanı sıra Rusya'nın ABD'nin hakimiyetindeki bir dünya düzenine karşı olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.