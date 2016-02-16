Rusya Suriye'ye casus uçağı konuşlandırdı

Rusya’nın Suriye’nin Lazkiye şehrindeki Hmeimim Havaüssü’ne son model TU-214R casus uçağı konuşlandırdığı bildirildi. Uçakların yüksek çözünürlükte optik gözlem yapılabilmesine olanak sağlayan aygıtlarla donatılmış olduğu öğrenildi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun The Aviationist havacılık sitesine dayandırdığı haberine göre; Rus casus uçağı önceki gün Rusya’nın Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’dan havalanarak sırasıyla Hazar Denizi, İran ve Irak toprakları üzerinden geçerek Suriye’ye ulaştı. Rusya’da envantere kayıtlı bu türde sadece iki uçak bulunuyor. Birincisi 2009 yılında Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmişti. İkincisi ise RF-64514 kuyruk numarasıyla dün Suriye’ye gönderilmiş oldu.

Yüksek çözünürlükte optik gözlem yapabiliyor

Sovyet döneminden kalan IL-20 casus uçaklarının yerine alınan TU-214R, awacs benzeri erken uyarı radar sistemlerinin yanı sıra yüksek çözünürlükte optik gözlem yapılabilmesine olanak sağlayan aygıtlarla donatılmış durumda.

Rusya’nın Suriye’ye son model casus uçağı konuşlandırmasından bir gün önce Batılı ülkelerin oluşturduğu ittifakın üyesi Almanya, şikâyette bulunarak, Suriye üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştiren Tornado uçaklarının Ruslara ait SU-35 avcı uçakları tarafından takibe alındığını duyurmuştu. Almanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla “Böylece Ruslar Suriye üzerinde tüm hava sahasının kendilerinden sorulduğunu ima ediyor” demişti.

“Hastaneyi biz vurmadık”

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın danışmanı Dmitriy Peskov, Suriye’nin kuzeyindeki Azez kasabasında önceki gün bombalanan hastaneyle Rus Hava Kuvvetleri’nin hiçbir ilgisi bulunmadığını öne sürdü. Peskov, Suriyeli yetkililerin resmi açıklamalarını yineleyerek, Halep ve Azez'deki sivil hedeflerin ABD bombardıman uçakları tarafından vurulduğunu öne sürdü.