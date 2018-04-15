Rusya: Suriye'nin tüm kimyasal silahları titiz bir denetim altında imha edildi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye’deki tüm kimyasal silah stoklarının titiz bir uluslararası denetim altında imha edildiğini, bu nedenle ABD’nin suçlamalarının kesinlikle anlaşılmayacak türden olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Raybkov, "Suriye'deki kimyasal silahlarının imha süreci, ABD'nin de aralarında bulunduğu ilgili ülkelerin yakın işbirliği ve sıkı bir uluslararası denetim altında gerçekleştirildi. Bu nedenle ABD'de üst düzey yetkililerin, Rusya'nın bir şeyleri yerine getirmediği yönündeki sonsuz, ilkel ve mantıksız iddiaları kesinlikle anlaşılmayacak türden" diye konuştu.

Ryabkov, olup bitenler konusunda fikir sahibi olma imkânı sağlayan Rusya ile ABD arasındaki iletişim kanallarının hala çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Rus diplomat, "İletişim ve bilgi paylaşımı, durumu daha iyi kavrayabilmemizi sağlayan mesajların paylaşımı ve birbirimize niyetimizi daha net bir şekilde değerlendirme imkânı tanıyan kanallar hala çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Şu anda siyasi durum son derece gergin"

Rusya'nın ABD, İngiltere ve Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Suriye ile ilgili sunduğu karar tasarısını eleştirel olarak inceleyeceğini belirten Ryabkov, Moskova'nın da ‘kırmızı çizgileri' bulunduğuna dikkat çekti.

Ryabkov, "Batılı üçlünün önerilerini eleştirel olarak inceleyeceğiz. Peşin olarak hiçbir şeyi dışlamıyoruz, eğer (tasarıda) mantıklı unsurlar varsa üzerinde çalışacağız. Bu taslak konusunda herhangi bir makul uzlaşmaya, karara varmamız çok zor olacak. Bu çalışmanın nasıl yapılacağına dair şimdi görüş bildirmek istemem, fakat bir takım kırmızı çizgilerimizin olduğu anlaşılmalı. Muhtemelen Batılı grubun da aşılamayacak kırmızı çizgileri var" diye konuştu.

Ryabkov, "Şu anda siyasi durum son derece gergin, atmosferde çok fazla elektrik var, bu nedenle herhangi bir tahminde bulunmayacağım. Durumu şimdiki son derece tehlikeli siyasi dönemeçten çıkarmak için tüm şansları kullanarak, sakin, kararlı ve profesyonelce çalışacağız" ifadelerini kullandı.