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Dünya

Rusya: Suriyeli muhaliflerle görüşmeye hazırız

Muhaliflerle iletişimin Mısır'daki diplomatları aracılığıyla yürütüldüğünü söyleyen Bakan Lavrov, Esed'e de muhaliflerle görüşme çağrısında bulundu

28 Aralık 2012 21:17

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli muhalif liderlerle görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Lavrov, muhaliflerle iletişimin Mısır'daki diplomatları aracılığıyla yürütüldüğünü söyledi ve Suriye lideri Beşar Esed'e de muhaliflerle görüşme çağrısında bulundu.

Rusya daha önce ABD yönetimini muhalefeti, Suriyeliler'in meşru temsilcisi olarak tanıması nedeniyle eleştirmişti

Ancak Rusya, geçtiğimiz günlerde ilk kez Esed yönetiminin mücadeleyi kaybedebileceğini belirtti.

Lavrov Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, hükümetinin Mısır'daki Rusya Büyükelçiliği Suriye Ulusal Koalisyonu'yla iletişim kurduğunu doğruladı.

Lavrov, muhalif lider Ahmed Moaz El Hatib'le görüşmeye de hazır olduklarını söyledi. Ancak Lavrov bunun Moskova'nın muhalifleri tanıdığı anlamına gelmediğini de vurguladı.

Rusya, bu aybaşında ABD'yi muhalifleri Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanıyan diğer Batılı ülkelere katılmakla suçlamıştı.

 

'Ülkenizi düşünün'

 

Lavrov, "İstisnasız tüm muhalif gruplar ve rejimle birlikte çalışıyoruz. Onlara hep aynı şeyi söylüyoruz; Ülkenizi halkınızı düşünmelisiniz. Ateşkes üzerinde uzlaşmalısınız. Müzakere masasına oturun diyoruz.“ dedi.

Sergey Lavrov, hükümetinin dün de Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Makdad'la görüştüğünü ve kendisine muhaliflerle müzakere çağrısında bulunulduğunu da söyledi.

Ancak Lavrov, Esed'in iktidarı bırakması yönündeki uluslararası çağrılara destek vermeyi reddetti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov daha önce rejim güçlerinin "daha fazla bölgenin denetimini yitirdiğini" söylemişti.

Bogdanov, Esed rejiminin yenilebileceğini söyleyen ilk Rus yetkili oldu.

Rusya, hükümet güçleri ve muhalifler arasında 21 aydır süren çatışmalarda, Çin'le birlikte Esed rejiminin en önemli müttefiklerinden biri oldu.

Rusya ve Çin, Suriye rejiminin şiddet kullanmasını kınayan iki BM Güvenlik Konseyi kararını da veto etti.
Muhalif gruplar, şu ana dek çatışmalarda toplam 44 bin kişinin öldüğünü söyledi.

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