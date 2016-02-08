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Dünya

Suriye'deki sivil ölümleriyle ilgili eleştirilen Rusya'dan cevap: İkna edici kanıt sunsunlar

PYD'nin Cenevre'ye katılımının kimler tarafından engellendiğini herkes biliyor"

08 Şubat 2016 22:28

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Suriye'deki müzakere sürecinin duraklaması ve ülkedeki insani durumun kötüye gitmesi konusunda Moskova'ya yönelttiği suçlamalara yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, operasyonlar sonucunda sivillerin öldüğünü gösteren ikna edici kanıtlar sunulmadığını vurguladı.

Sputnik'in haberine göre; Londra'daki 'Suriye ve Bölgesine Destek' başlıklı toplantının açılış oturumunda konuşan Ban, müzakerelerde atılan ilk adımların aniden yoğunlaşan hava saldırıları ve askeri faaliyetler ile insani yardımların ulaşmaması sebebiyle zarar gördüğüne dikkat çekmiş ve üstü kapalı olarak Rusya'yı eleştirmişti. 

Dış basında Rusya'nın Suriye krizinin çözümündeki rolünü küçümsemek için kampanya başlatıldığını ve Ban Ki-mun'un da bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu kampanyanın bir parçası olduğunu belirten Zaharova, "Ban, Londra'daki konferansta ve Financial Times'a verdiği röportajda müzakerelerin aksaması ve Suriye'deki insani durumun kötüleşmesiyle ilgili sorumluluğu Rusya'ya yükledi" ifadelerini kullandı.

Rusya Hava Kuvvetleri'nin operasyonlarının sadece Suriye'deki terör tehdidini yok etmeye yönelik olduğunu kaydeden Rus sözcü, şöyle devam etti:

"Rusya Savunma Bakanlığı, şeffaflık ilkesi doğrultusunda, operasyonlar çerçevesindeki hedef seçimleri ve faaliyetler hakkında basını düzenli olarak bilgilendiriyor. Bununla birlikte, tarafımıza Rus hava saldırıları sonucunda sivillerin öldüğünü gösteren ikna edici kanıtlar sunulmadı.

ABD öncülüğündeki koalisyon kapsamında Suriye topraklarında operasyon düzenleyen ülkelere hedefleri birlikte belirlemek için yaptığımız çağrıların yanıtsız kaldığını da hatırlatırız. Bu arada, sözde 'ılımlı' muhalif gruplardaki militanların Suriye'nin farklı bölgelerinde askeri hazırlığı yaptığını ve batı basınında bunların yazılmadığını da görüyoruz."

Suriyeli taraflar arasındaki müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili suçlamaları da yanıtlayan Zaharova, kabul edilemez koşullar öne süren tarafın, dış sponsorlar tarafından manipüle edilen radikal muhalefet olduğunun altını çizdi. Zaharova, PYD'nin Cenevre'deki sürece katılımının kimler tarafından engellendiğinin herkes tarafından bilindiğine de vurgu yaptı.

 

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