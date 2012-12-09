Rusya: Suriye'de Libya senaryosunun tekrarlanmasına izin vermeyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Libya senaryosunun gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Moskova'da düzenlenen "Rusya ve Değişen Dünya" başlıklı toplantıda konuşan Lavrov, "Batılı ortaklarımız Suriye konusunda varılan Cenevre anlaşmasından uzaklaştılar, Beşşar Esed'in görevinden ayrılması için yol arıyorlar" dedi.

Suriye yönetiminin kimyasal silah kullanmak gibi bir planı olmadığını ve olamayacağını savunan Lavrov, kimyasal silah kullanılması konusundaki en büyük tehlikenin direnişçilerden kaynaklandığını öne sürdü.

Lavrov, Suriye'deki birinci önceliklerinin tarafların çatışmalara son vererek görüşme masasına oturmalarının sağlanması olduğunu kaydederek, "Uluslararası toplumun da önceliği insan hayatının korunması ise buna destek olmalı. Ancak bazı devletlerin önceliği insan hayatı değil Beşşar Esed'in görevinden ayrılması" ifadesini kullandı.

Lavrov ayrıca, Rusya'nın Esed'in geleceği konusunda kimseyle bir görüşme yapmadığını vurguladı.

Clinton-Lavrov-İbrahimi görüşmesi

Dublin'de ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi'yle yaptığı görüşmede, özel temsilcilerin de katılacağı Dışişleri Bakanları Yardımcıları düzeyinde Suriye konusunda beyin fırtınası yapılmasının önerildiğini söyleyen Lavrov, sadece bir şart altında böyle bir toplantıya katılacaklarını ifade etti.

Lavrov, "Böyle bir beyin fırtınası toplantısının merkezinde Cenevre anlaşması olmalı, Esed'in görevini bırakması gibi bir konu gündeme gelmemeli" dedi.