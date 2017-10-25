T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulmasını 'veto' etti

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 24 Ekim (DHA) Suriye'de kimyasal silah kullanımını araştıran komitenin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören tasarı Rusya tarafından veto edildi

25 Ekim 2017 00:17

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 24 Ekim (DHA)
Suriye\'de kimyasal silah kullanımını araştıran komitenin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören tasarı Rusya tarafından veto edildi. ABD\'nin hazırladığı tasarıda Suriye\'de ne tür kimyasal silahların kimler tarafından kullanıldığının araştırılması için ek süre isteniyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nde oylanan tasarıda, Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Rusya sekizinci kez Suriye\'den yana veto hakkını kullandı. Oylamada başka bir daimi üye olan Çin çekimser kalırken, Bolivya da Rusya\'dan yana tavır alarak \'hayır\' oyu kullandı. Güvenlik Konseyi\'nin öteki 11 üyesinin tasarı lehine oy kullanmasına karşın, Rusya\'nın \'veto\' hakkını kullanması nedeniyle tasarı geçerlilik kazanmadı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz ALBAYRAKNEW YORKEkim DHA SuriyeRusyaABDSuriyeBirleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiGüvenlik KonseyiOylamadaBolivya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24