Rusya: Suriye saldırısı Amerikan yasalarını ihlal etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçlerinin Suriye'de düzenlediği hava harekâtına karşı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD’nin Suriye’yi hedef alarak kendi yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın silah kontrolü departmanının başkanı Vladimir Ermakov’un açıklamasında, ABD’nin saldırıdan sonra Rusya’yla diyaloğa geçmek isteyeceği görüşünü de paylaşıldı.

Ermakov, “Saldırılardan sonra Amerikalıların stratejik diyalog isteyeceğine inanmak için her türlü sebep var. Amerikalıların stratejik diyalog başlatma yönünde bir isteklilik sergilemediğini söyleyemeyiz” dedi.