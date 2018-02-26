Rusya: Suriye ordusu da geçici ateşkese uyacak

Rusya, Suriye ordusunun insani yardım ve tedavi görmek için yapılacak tahliyelere olanak tanımak amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen 30 günlük ateşkes kararına uyacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ''Suriye ordusu insani molaya uyacak. Hasta ve yaralılar Doğu Guta'dan tahliye edilecek'' dendi.

BM Genel Sekreteri'nden açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric günlük basın brifinginde, Doğu Guta'da son 48 saatte askeri operasyonların devam ettiğini ve aralarında kadın ve çocukların olduğu en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Doğu Guta'dan Şam'a yönelik saldırıların da sürdüğünü belirten Dujarric, 19 Şubat'tan beri saldırılarda 500 kişinin öldüğünü ve bin 500 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Hava saldırıları ve bombardımandan 24 hastane ve sağlık merkezinin etkilendiğine dikkati çelen Dujarric, Şam'a yönelik saldırılarda da 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 214 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Suriye'de hangi grupların terörist olarak görüldüğüne ve ateşkesin nerelerde uygulanacağına yönelik bir soruya ise Dujarric, bu tartışma sürerken Suriye'de insanların bombardımana maruz kaldığını ve tüm tarafların insani yardımların ulaştırabilmesi için ateşkesi uygulaması gerektiğini vurguladı.

"BMGK'nın kararının uygulandığını görmek isteriz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Guta'da günlük "beş saatlik insani mola" kararının yeterli olup olmayacağı sorusuna ise Dujarric, "Beş saat hiç olmamasından daha iyi ama BM Güvenlik Konseyi'nin 30 günlük insani ateşkes kararının uygulandığını görmek istiyoruz." cevabını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatı vermişti.

BMGK, iki gün önce Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda insani yardımların Suriye geneline güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.