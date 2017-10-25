Rusya Suriye misyonunu veto etti

Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun görev süresinin uzatılması talebiyle hazırlanan karar tasarısını veto etti. ABD tarafından hazırlanarak BM Güvenlik Konseyi'nde oylanan sunulan tasarıya Rusya'nın yanı sıra geçici üyelerden Bolivya da ret oyu verdi. Tasarıya 11 üye destek verirken Çin ve Kazakistan çekimser oy kaldı.

BM Güvenlik Konseyi'nde bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan da herhangi birinin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.

ABD yönetimi Rusya'nın veto kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Rusya'nın kendi siyasi kaygılarını vahşice katledilen Suriye halkının önüne koyduğu için son derece hayal kırıklığı içindeyiz" dedi.

Rusya önce raporu görmek istiyor

Rusya ise suçlamaları reddetti. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM misyonu görev süresinin uzatılmasına karşı çıkmadıklarını söyledi.

Nebenzia'nın açıklamalarına göre Moskova yönetimi, BM misyonunun 26 Ekim'de Güvenlik Konseyi'ne sunacağı raporu beklemek istiyor. 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesindeki saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin söz konusu rapora göre, misyonun nasıl çalıştığını ve kanıtları nasıl toplandığını bilmek istiyor.

Rusya bu raporun yayınlanmasından sonra misyonun görev süresini uzatmaya hazır olduğunu açıkladı, Salı günkü oylamanın da bu nedenle ertelenmesini istedi.

Kısa adı JIM olan BM misyonu, Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulmuştu. 17 Kasım'da görev süresi dolacak olan JIM, bugüne kadar üç olayda Suriye rejiminin, bir olayda ise IŞİD'in kimyasal silah kullandığını tespit etmişti.

Reuters/AP/GY/HS

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