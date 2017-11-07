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Rusya: Suriye kongresi ertelenmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kongrenin ertelendiğini ve PYD'nin çağrılmayacağını söylemişti

07 Kasım 2017 19:27

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın aksi yöndeki açıklamasına rağmen, Rusya'nın girişimi ile Suriye'deki çeşitli grupların bir araya getirileceği kongreyi ertelemediklerini söyledi.

Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, resmi adı 'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi' olarak belirlenen toplantıların ertelenip ertelenmediği sorusuna, "Şu anda kongrenin hazırlıkları yapılıyor, onu kimse ertelemedi. Kaldı ki tarihi resmi olarak açıklanmadı" yanıtını verdi.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi; PYD davet edilmeyecek

Sözcü Kalın, Rus yetkililerin kendilerine, kongrenin ertelendiğini ve Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) bu kongreye davet edilmeyeceğini söylediğini ifade etmişti.

"Görüşmeler sürüyor"

Sputnik'in haberine göre Lavrov, Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri olan Rusya, İran ve Türkiye'nin, kongrenin gündemi, tarihi ve organizasyonla ilgili parametreleri üzerinde anlaşmaya çalıştığını söyledi.

Lavrov ayrıca, Rusya'nın bunların yanı sıra Suriye hükümeti ile iç ve dış muhaliflerle görüşmelerinin de sürdüğünü kaydetti.

Rus yetkililer daha önce PYD de dahil olmak üzere Suriye'deki çeşitli gruplara kongre için davet gönderildiğini söylemişti. 

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