T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: Suriye Doğu Guta'da kontrolü sağladı

"Militanların ve aile fertlerinin tahliye edilmesi için Duma'ya 100 otobüslük bir konvoy giriş yaptı" denmişti

12 Nisan 2018 11:23

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi, Suriye ordusunun Doğu Guta'yı Ceyşul İslam’ın (İslam Ordusu) elinden aldığını duyurdu. 

Bölgeden yaklaşık 8000 militan ve 40.000 sivilin tahliyesi için anlaşma sağlandığı öğrenilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, "Duma’daki çatışmalara son verildi. Militanların ve aile fertlerinin tahliye edilmesi için Duma’ya 100 otobüsten oluşan bir konvoy giriş yaptı, ilk grup bu otobüslerle tahliye edilecek. Toplamda 8 bine kadar militanın ve aile fertlerinden yaklaşık 40 bin kişinin çıkarılması planlanıyor” ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER

rusyasuriyedoğu gutahaberkontroltamamen sağlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24