-RUSYA START'I ONAYLAMAYA HAZIR MOSKOVA (A.A) - 07.09.2010 - Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın Başkanı Boris Grızlov, Rusya'nın ABD ile nükleer silahsızlanma anlaşmasını (START) onaylamaya hazır olduğunu, ancak bu anlaşmanın ABD senatosunda ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini söyledi. Grızlov, Duma'nın sonbahar oturumun ilk toplantısında, "Teknik açıdan bu süreci yıl sonuna kadar tamamlamak için bir fırsat var. Ancak ABD senatosu seçim kampanyası koşullarında hareket ediyor ve bu da anlaşmanın senatoda onaylanmasını etkileyebilir" dedi. Analistler, Grızlov'un bu açıklamasının, Moskova'nın, ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in nisan ayında imzaladıkları anlaşma ABD Senatosundan geçene dek onaylamayacağı anlamına gelebileceğine dikkat çektiler. Medvedev, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Duma'nın anlaşmayı ABD senatosu ile eş zamanlı onaylaması gerektiğini söylemişti. Anlaşma iki tarafın elindeki nükleer silahlarda yüzde 30'a varan indirimi öngörüyor. START anlaşmasının ABD Senatosunda onaylanması için 100 sandalyeli senatonun yüzde 67'sinin lehte oyu gerekiyor.