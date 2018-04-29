Rusya soruşturmasının üstü kapatılmaya mı çalışılıyor ?

BBC Washington muhabiri Anthony Zurcher, FBI Başkanı James Comey'nin açıklanan görevden alınma sebebi ile bu nedene inanmayanların spekülasyonlarını analiz etti.

Zurcher'in analizi şöyle:

Donald Trump ve Adalet Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri, James Comey'nin kovulmasını, Hillary Clinton'ın elektronik postaları ile ilgili soruşturmada çuvallaması üzerinden paketledi. Üstelik bunu yaparken kullandıkları dil de Clinton taraftarlarının bile destekleyebileceği türdendi.

Ancak açık konuşmak gerekirse, demokratlar bunu yutmuyor. Clinton gerekçesiyle sis perdesi yaratılmak istendiğini, asıl amacın Trump'a yakın isimlerlerin Rusya ilişkisi iddialarına yönelik başlatılan FBI soruşturmasını kapatmak olduğunu düşünüyorlar.

Demokratlar, bundan sonra en azından, bu iddialarla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması isteğini yüksek sesle dile getirecektir. Ve dahası bazı Cumhuriyetçiler de buna destek verme eğiliminde olacaktır. Başkan Trump'ın Comey'e görevden alındığını açıkladığı mektubunda, "kendisinin soruşturma altında olmadığı" cümlesine yer vermesi de amacına hizmet etmişe benzemiyor.

Demokratlar şimdiden, Comey'e, görevden alındığı sırada soruşturmanın hangi aşamada olduğunu Kongre önünde açıklaması için feryada başladı.

Trump yönetimi devraldıktan hemen sonra FBI Başkanı Comey ile Beyaz Saray'da bir etkinliklte el sıkışmış ve "benden daha ünlü hale geldi" demişti. O gün için abartı olan bu ifade artık o kadar da abartı gibi gelmiyor kulağa.