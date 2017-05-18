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Dünya
Deutsche Welle

Rusya soruşturmasının başına eski FBI şefi

Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair iddialarla ilgili soruşturmanın başına FBI eski Başkanı Robert Mueller getirildi.

18 Mayıs 2017 14:33

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalede bulunduğuna dair iddialara ilişkin soruşturmanın başına FBI eski Başkanı Robert Mueller'i getirdi. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein atamayla ilgili açıklamasında, "Özgün şartlardan kaynaklı olarak, kamu çıkarı bu soruşturmayı normal komuta zincirinden belli bir derecede bağımsız bir kişinin yetkisine vermemi gerektiriyor” dedi.

Mueller, ABD dış siyasetine damga vuran 11 Eylül saldırılarından sonra, 2001-2013 yılları arasında FBI Başkanlığı yapmıştı. Vietnam Savaşı'na katılmış olan 72 yaşındaki Mueller, sert bir hukukçu olarak biliniyor. Mueller "Rus hükümetinin 2016 başkanlık seçimlerine etki etme çabaları ve ilgili konularda” soruşturmada ortaya çıkan olası suçları kovuşturacak.

ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık bir hafta önce FBI Başkanı James Comey'i görevden almıştı. Trump'ın bu sürpriz kararı soruşturmanın üstünü kapatma girişimi olarak yorumlanmıştı.

Trump atama sonrası bir açıklama yaparak Rusya'nın seçim kampanyasına destek olduğu iddialarını bir kez daha yalanladı. "Birçok kez söylediğim gibi derinlemesine bir inceleme; zaten bildiğimizi, yani kampanyam ile bir dış güç arasında gizli bir anlaşma olmadığını teyit edecek” diyen Trump, bunun bir an evvel olmasını dört gözle beklediğini söyledi.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/EC/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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