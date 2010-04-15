Rusya son plütonyum üretim reaktörünü kapattı

T24 - Rusya'nın, nükleer silah yapımında kullanılan son plütonyum üretim reaktörünü kapattığı bildirildi.





Yerel haber ajanslarında yer alan habere göre, ADE-2 olarak bilinen reaktör, nükleer silah yapımında kullanılan maddelerin karaborsada satılmasından endişe duyan ABD ile Rusya'nın, Sovyetler Birliği döneminden kalan plütonyum üretim reaktörlerinin kapatılması yönündeki anlaşmaları kapsamında devre dışı bırakıldı.





Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, 13 Nisan'da Washington'da yapılan Nükleer Güvenlik Zirvesinde, Sovyet lider Nikita Kruşçev döneminde 1964 yılında faaliyete geçen reaktörün kapatılacağını söylemişti.





ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Rus muadili Sergey Lavrov'un imzaladığı bir anlaşma, her iki ülkenin de 34 ton plütonyumu nükleer reaktörlerinde yakarak yok etmelerini öngörüyor.

