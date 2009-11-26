Rusya 'Şımarık oligark çocukları' tartışıyor

Antalya’da açtığı ultra lüks Mardan Palace oteliyle uluslararası medyanın da ilgisini çeken Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov’un iki oğlunun, İsviçre’de lüks otomobillerle yarışırken yaptıkları trafik kazasında emekli bir Alman’ın yaralanmasına neden olduktan sonra babalarının özel jetiyle Türkiye’ye geldikleri iddia edildi.



İsviçre medyası, Alikber ve Serhan İsmailov’un da aralarında olduğu 20-24 yaş arası Rus vatandaşı dört gencin serbest bırakılmasına tepki gösterirken, Rus basını da ülkenin “yeni zenginlerinin” çocuklarından oluşan “altın kuşağı” sorgulamaya başladı.



Bir çaya 100 Euro



En sert açıklama Rusya’nın NATO Daimi Temsilcisi Dmitriy Rogozin’nden geldi. İsmi geçen dört gencin “Rusya’nın yurtdışındaki itibarını ciddi biçimde zedelediğini” öne süren Rogozin, Vesti-24 televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: “‘Yeni Ruslar’ımızın ilk kuşağı tam anlamıyla ahmakça davranıyor. Bir fincan çaya 100 Euro vermekten, 300 Euro ödeyerek bir porsiyon risotto ısmarlamaktan utanmayan bir altın kuşaktan bahsediyoruz.”



Yabancılar kaçıyor



Rogozin, zengin Rusların çocuklarını İsviçre’deki pahalı okullara yolladığını, yılbaşında da kayak için Fransa’daki Courchevel’e gittiklerini hatırlatarak şunları söyledi: “Oralarda yaptıkları o kadar utanç verici ki diğer yabancılar kaçıyor. Bizimkiler gösterişli, pahalı ve yaldızlı olan herşeye bayılıyor. Üst düzey bürokratlarımız ve milyonerlerimizin Courchevel’deki davranışları, İsviçre’deki o kazaya karışan gençlerden farksız. Bu durumun biz Ruslara ciddi bir maliyeti olacak.”



Eleştiriler siyasi mi



Rus basınındaki bu tartışmanın, İsmailov’un oğullarının karıştığı kazadan hemen sonra başlamasını şüpheli bulanlar da var. Telman İsmailov’un Antalya’ya yaptığı büyük yatırım Rusya Başbakanı Vladimir Putin’i kızdırmış, İsmailov’un Moskova’daki Çerkizovskiy pazar yeri geçen yaz kapatılmıştı. İsmailov, Putin’in görevden almak istediği Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov’un yakın arkadaşı.



Lüks otomobillerle göl kıyısında yarış



Rusya ve İsviçre basınında yer alan haberlere göre, Alikber ve Serhan İsmailov adlı kardeşler, geçen perşembe günü arkadaşlarıyla birlikte Cenevre’de bir otelde yemek yedikten sonra lüks araçlarıyla yarışmaya çıktılar.



Alikber, 2 milyon dolarlık Bugatti Veyron marka otomobili kullanırken, kardeşi Serhan, 670 bin dolarlık Mercedes SLR McLaren’ın direksiyonundaydı.



Azeri asıllı İsviçreli bir işadamının oğlu olan Ziyad Babayev, Lamborghini Murcielago sürüyordu.

Önde gelen bir Rus bürokratın oğlu da Porsche Cayenne Turbo kullanıyordu.



Yarış, Cenevre Gölü kıyısından Lozan’a giden yolda 23.20’de başladı. Lüks araçlar, azami hız limitinin 80 km olduğu yolda zaman zaman saatte 190 km’ye ulaştı.



İsmailov kardeşlerin 22 yaşındaki Azeri asıllı arkadaşlarının kullandığı Lamborghini kırmızı ışıkta durmayınca, kavşakta bulunan Volkswagen Golf marka araca çıktı. Aracın 70 yaşındaki Alman sürücüsü ağır yaralandı.



İsmailov kardeşler, hafif yaralanan arkadaşlarını hurdaya dönen Lamborghini’den çıkarıp olay yerinden kaçtı. İsviçre polisi daha sonra dört sürücüyü de yakaladı.



Tribune de Geneve Gazetesi’nin haberine göre, kazayı yapan sürücünün kanında izin verilenin iki katı oranda alkol tespit edildi. İsmailov kardeşler, kazayı yapan Lamborghini sürücüsünü tanımadıklarını öne sürdü.



Kardeşler, resmi soruşturma açılmadan önce geçen pazar günü özel bir uçakla babalarının bulunduğu İstanbul’a uçtu. Kaza yapan Azeri arkadaşları da onlarla birlikte İsviçre’yi terketti.



Kim bu oligarklar



Rusya’nın “altın gençliği”, önde gelen Rus siyasetçilerin, diplomatların ve milyarder oligarkların çocuklarından oluşuyor.



SSCB’nin yıkılmasıyla liberalleşen Rus piyasasında aniden ortaya çıkan “Yeltsin oligarkları”, son dönemdeki baskıların ardından yerlerini “Putin oligarkları”na bıraktı.



Son krizle birlikte ciddi bir servet yitirseler de hâlâ dünyanın sayılı zenginlerinden olmayı sürdüren Putin oligarkları arasında, Chelsea’nin sahibi Roman Abramoviç, yatırım ve enerji sektöründen Aleg Deripaska, metal sektöründen Mihail Prokhorov, finansör Vladimir Potanin ve bankacı Vitali Malkin var.



600 milyon dolarlık servetiyle İsmailov da bu isimleri zorluyor. Tüm oligarkların ortak özellikleri, ultra lüks harcamaları.