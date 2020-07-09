Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkanı: Türkiye geçen yıl 7 milyon Rusya vatandaşını ağırladı, bu yıl o kadar Rus turist olmayacak

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkanı Andrey İgnatyev, bu yıl kıyılarda tatil yapan Rus turistlerin sayısının geçen yıla kıyasla çok daha az olacağını söyledi. İgnatyev, "Türkiye geçen yıl 7 milyon Rusya vatandaşını ağırladı. Bu yıl bu kadar çok Rus turist bile olmayacak" dedi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, basın toplantısında konuşan İgnatyev, “Türkiye geçen yıl 7 milyon Rusya vatandaşını ağırladı. Bu yıl bu kadar çok Rus turist bile olmayacak. İlk olarak talep çok daha düşük. Turist salgın sırasında iznini kullandı, birçok kişi zorunlu diyebileceğimiz izinlere ayrıldı” dedi.

İgnatyev’e göre, talep oranı üzerinde ayrıca salgınla bağlantılı olarak ülkede mevcut olan değişken durum da etkili olacak.

Kırım’a gün içinde 200’den fazla uçuş gerçekleştirildiğini, bunun yüksek bir sayı olduğunu belirten İgnatyev, Sivastopol’deki otellerin doluluk oranının yüzde 30 olduğunu kaydetti.

İgnatyev, “Rus tatil merkezleri faaliyet göstermeye başladı, turist kabul etmeye hazırlar. Kişi sayısı çok fazla olmayacak, ancak turistler bu yıl kendilerine tatil izni verebilir” dedi. Rusya’da deniz kıyısı olmayan iç turizm noktalarının tercih edildiğini belirten İgnatyev, bu bölgeler arasında Buryatya, Hakasya, Krasnoyarsk ve benzeri yerleri saydı.