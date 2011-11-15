-Rusya savunmaya 30 milyar dolar ayıracak MOSKOVA (A.A) - 15.11.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Rus hükümetinin savunma harcamaları için yaklaşık 30 milyar dolar ayıracağını söyledi. Putin, bugün Rus kabinesi ile toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl savunmayla ilgili araştırma ve geliştirmenin yanı sıra Rus ordusunun silahlarının güncellenmesi için yaklaşık 25 milyar dolarlık bir bütçe ayrıldığını belirterek, "Bu rakam 2010'un 1,5 katı. 2012'de bu miktar daha da artırılarak 880 milyar rubleden (yaklaşık 30 milyar dolar) fazla olacak" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus devlet silah şirketleri arasındaki anlaşmalardaki yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesinin önemine de değinen Putin, "Silahların üzerinde daha önce anlaşılan teslim tarihinin ihlali kabul edilemez. Savunma sözleşmelerinin bazıları yerine getirilemedi" diye konuştu. Rus ordusunun ve donanmasının gelecek 5-10 yıl içinde yeniden teçhizatlandırılması gerektiğini ifade eden Putin, "2020'ye kadar silahların yüzde 70'ini modern silahlar oluşturmalı" dedi. Rusya'nın yeniden silahlanma ve envanterdeki silahların modernize edilmesi çerçevesinde 2020 yılına kadar savunma için 666 milyar dolarlık bütçe ayıracağını hatırlatan Putin, "Rusya Savunma Bakanlığının çeşitli depolarında 20 milyon ton civarında mühimmat ve askeri malzeme var ve bunların yüzde 50'sinden fazlasının son kullanım tarihi dolmuş durumda. Ön değerlendirmelere göre 600 stratejik savaş başlığı, 350 binden fazla konvansiyonel silah, 140 bin füze ve 150 bin civarında mühimmatın kullanımına son verilmesi ve 2020'ye kadar tasfiye edilmeleri gerekiyor" dedi. Vladimir Putin, imha edilmesi gereken silahlardan 3,5 milyon ton demir içeren, 520 bin ton da demir içermeyen metal ile 114 bin ton barut ve patlayıcı elde edileceğini kaydetti.