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Dünya

Rusya Savunma Bakanı: Türkiye NATO'ya öncülük edebilir

"Ankara, ittifakın terörle mücadele koalisyonu kurma sürecine çekilmesi konusunda öncülük yapabilir"

21 Şubat 2017 22:22

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türkiye'nin NATO'ya, terörle mücadele koalisyonu kurma sürecine girilmesi için öncülük edebileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) düzenlenen forumda konuşan Şoygu "Türkiye'nin NATO'daki üyeliğini ele alacak olursak, Ankara, ittifakın terörle mücadele koalisyonu kurma sürecine çekilmesi konusunda öncülük yapabilir" dedi.

 

“Askeri işbirliği alanında büyük bir çalışma yürütülüyor”

 

Sputnik'te yer alan habere göre, Türk-Rus ilişkilerine de değinen Şoygu, askeri işbirliği alanında büyük bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Savunma Bakanı, "Askeri işbirliği, iki ülke yönetimleri tarafından da destekleniyor. Bunun doğru bir adım olduğunu düşünüyorum, çünkü komşunuzu seçemezsiniz. Her halükarda komşularla barış ve uzlaşma içinde yaşamak gerekiyor. Bu nedenle, bölgemizde barışın desteklenmesi açısından iyi bir gelecek görüyorum" ifadelerini kullandı.

 

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