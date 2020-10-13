Rusya Savunma Bakanı'ndan Bakan Akar'a: Ortadoğu'daki militanların Dağlık Karabağ'a gönderildiğine dair bilgilerden endişe duyuyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar' la yaptıkları telefon görüşmesi sırasında Ortadoğu'daki militanların Dağlık Karabağ'daki çatışmalara gönderildiği konusunda gelen bilgilerden endişe duyduklarını söyledi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, 27 Eylül'den bu yana gerilimin azaltılamadığı Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Ortadoğu'daki terör örgütlerine üye militanların Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesine gönderildiğine dair gelen bilgilerden endişe duyduklarını vurguladı.