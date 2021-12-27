Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin: NATO, Rusya ile büyük ölçekli silahlı çatışmaya hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin , Moskova'da akreditasyonu olan askeri ataşeler ve yabancı ülkelerin büyükelçilik temsilcileri için düzenlenen brifingde NATO'nun Rusya ile büyük ölçekli silahlı çatışmaya hazırlandığını söyledi.

Aleksandr Fomin, “NATO’nun askeri yapısı, tamamıyla Rusya ile yoğunluk derecesi yüksek, büyük ölçekli bir silahlı çatışmaya hazırlanmaya yönlendirildi” diye konuştu.

NATO’nun 2019 tarihli askeri stratejisini örnek vererek İttifakın son yıllardaki doktrin belgelerinde Rusya'nın herhangi bir kelime oyunu olmaksızın, ittifakın güvenliğine yönelik ana tehdit kaynağı olarak tanımlandığını vurgulayan Fomin, bununla birlikte Roma Deklarasyonu'nun hala yürürlükte olduğunu kaydetti. "Roma Deklarasyonu'nda Rusya ve NATO'nun düşman olmadıkları belirlendi"