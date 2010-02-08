Rusya savaş gemisi alıyor

Fransa, Rusya'ya ileri teknolojiyle üretilmiş savaş gemisi satacağını açıkladı. Bazı eski Doğu Bloku ülkeleri bu durumdan rahatsız.



Fransız Savunma Sanayisi Geliştirme Ajansı (DGA) Başkanı Jacques de Lajugie, hükümetin, Rusya'ya ileri teknolojiyle üretilmiş "Mistral" tipi bir savaş gemisi satmayı kabul ettiğini, Moskova'nın bu gemiden üç adet daha satın alma talebini ise gözden geçirdiğini söyledi.



Jacques de Lajugie, sipariş edilen ilk geminin ne zaman teslim edileceği ve nerede inşa edileceği konusuna açıklık getirmedi.



Fransa'nın Rusya'ya ileri teknolojide üretilmiş savaş gemisi satmasının, eski Doğu Blokuna üye bazı ülkeleri endişelendirdiği bildiriliyor.